Betalen voor steenpuin in milieustraat

Baarle-Hertog - In de milieustraat die Baarle-Hertog samen met Baarle-Nassau en Alphen-Chaam heeft, zijn vanaf dit jaar enkele wijzigingen. Het gratis aanleveren van steenpuin of betonafval behoort tot het verleden.

In 2015 werden van deze afvalproducten anderhalf miljoen kilo naar de milieustraat gebracht. Dat ligt flink boven de gemiddelde hoeveelheid in het werkingsgebied van intercommunale IOK. Per kilogram steenpuin of betonafval wordt een bedrag van 25 eurocent aangerekend. Om de wachttijden in het containerpark te verminderen, is het aantal afvalfracties dat moet gewogen worden teruggebracht van negen naar vier. Zo moeten voertuigen minder naar de weegbrug als ze meerdere afvalsoorten bij zich hebben.