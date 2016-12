Minder doden op Kempense wegen in 2016

Het aantal dodelijke ongevallen in de Kempen ligt in 2016 aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Dat is een positieve evolutie, maar een echte verklaring is er niet.

Met 32 sterfgevallen was 2015 op verkeersgebied geen goed jaar voor de Kempen. De teller staat in 2016 op 19 dodelijke slachtoffers, wat bijna een halvering is. De daling is het sterkst in de politiezones Neteland en Turnhout. Met respectievelijk negen en acht fatale ongevallen namen ze vorig jaar samen meer dan de helft voor hun rekening. Dit jaar lieten in de beide zones twee personen het leven in het verkeer.

De politie regio Turnhout overlegt elke drie maanden met de zeven gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de gewestwegen. "Op die vergaderingen bespreken we welke ongevallen er gebeurd zijn en wat er kan gedaan worden om de verkeerssituatie op die plaatsen veiliger te maken", zegt zoneche Roger Leys. "Zo zijn na een dodelijk ongeval met een fietsster in Oud-Turnhout enkele parkeerplaatsen weggehaald om een beter overzicht te geven op het kruispunt."

Lees het volledige verhaal in Gazet van Antwerpen - editie Kempen