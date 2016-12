Zestienjarige heeft eerste boek klaar

Hoogstraten - Als tiener een fantasieverhaal schrijven en dat in een boek uitgeven, dat komt zelden voor. Joachim Rombouts (16) heeft het gerealiseerd. De kans is groot dat er nog meer boeken volgen.

Joachim is leerling in het vijfde jaar Sociale en Technische Wetenschappen in het VTI Spijker in Hoogstraten. Het verhaal van De Duistere Held zat al langer in zijn hoofd. "Ik ben een grote fan van ­Harry Potter. Alle films heb ik gezien en alle boeken uit de reeks heb ik gelezen. Zo groeide het idee om zelf een fantasieverhaal te schrijven. Drie jaar geleden ben ik er aan begonnen. In ­tegenstelling tot in andere ­fantasieverhalen komen er ook thema's als pesten, autisme en homoseksualiteit in voor", vertelt de jonge auteur.

"Ik wil er graag een zesdelige reeks van maken. Wanneer het tweede deel verschijnt, is moeilijk te zeggen. Het verhaal zit al wel in mijn hoofd."

Wie het boek wil lezen, moet het online bestellen. "In mijn zoektocht naar een uitgeverij kwam ik bij de website van het Nederlandse Boekscout uit", vertelt Joachim. "Die doet printing on demand, wat minder risicovol is dan ineens enkele honderden exemplaren te laten drukken. Ik heb mijn manuscript opgestuurd en enkele weken later kreeg ik het bericht dat ze het boek willen uitgeven. De omslagfoto is gemaakt bij Bootjesven in Wortel-Kolonie."

De Duistere Held bestellen kan via de website www.boekscout.nl