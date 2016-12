Schapenhof brengt prentenboek uit

Rijkevorsel - In de educatieve hoeve Schapenhof is het schapentheater weer gestart. De avonturen van Sjokoo en Piztolet zijn nu gebundeld in een prentenboek met illustraties van Ruth Govaerts.

Jef Aerts en zijn echtgenote ­Inge Van Cleuvenbergen startten in 2010 met het Schapenhof in de Langstraat in Rijkevorsel. Deze winter vindt in de schapenstal de vierde reeks voorstellingen van het schapentheater plaats. "Samen met Gert Boeckx, de drijvende kracht achter het schapentheater, is vorig jaar het idee ontstaan om een prentenboek te maken", zegt Jef Aerts. "Er zijn 300 exemplaren gedrukt van Als de kat van huis is.... Toerisme Rijkevorsel steunt het project."

Het boek bevat drie avonturen van Sjokoo en Piztolet. "Het voordeel is dat je in een boek fantasierijker kan vertellen", legt Gert Boeckx uit. "Je kunt het prentenboek perfect gebruiken zonder de voorstelling te hebben gezien. Anderzijds biedt het boek meer voor wie een voorstelling heeft bijgewoond. We maken al vier jaar familievoorstellingen met lagen in. Dat probeer ik ook met het prentenboek te bereiken."

Als de kat van huis is... is te koop in het Schapenhof en in het gemeentehuis van Rijkevorsel. Het boek kost 10 euro. Er zijn nog plaatsen vrij in het schapentheater op 8, 18 en 25 januari. Alle informatie staat op de website www.schapenhof.be

