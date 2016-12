Gemeentehuis krijgt belettering

Baarle-Hertog - In het budget van 2017 heeft het gemeentebestuur van Baarle-Hertog in totaal 2,1 miljoen euro investeringen ingeschreven. Een van de grootste uitgaven is de uitbreiding van de milieustraat.

De personenbelasting en opcentiemen blijven ongewijzigd. Met respectievelijk 7,3% en 1397 zit de kleinste gemeente van de provincie pal op het Vlaamse gemiddelde. "De milieustraat die we samen met Baarle-Nassau en Alphen-Chaam hebben, wordt te klein”, zegt schepen van Financiën Frans De Bont (Forum+). "Om het recyclagepark groter te maken, investeren we een bedrag van 277.000 euro."

"Het gemeentehuis krijgt volgend jaar zonnepanelen en een aanduiding dat het een gemeentehuis is. Sommige mensen weten dat niet. Voor het inbreidingsproject op de site van het af te breken schoolgebouw in de Kerkstraat maken we 100.000 euro vrij."