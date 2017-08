Werken Leemstraat, Hoogstraat en Lemenhoekstraat na 16 maanden klaar

Sint-Katelijne-Waver - De riolerings- en wegenwerken in de Leemstraat, Hoogstraat en Lemenhoekstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) zijn na zestien maanden eindelijk afgelopen.

In maart 2016 begon bouwheer Aquafin aan de rioleringswerken in de drie straten, die vlak bij het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver gelegen zijn. “Zowel het regen- als het afvalwater van de woningen ging voordien rechtstreeks de gracht in en vandaar naar de Bruinbeek. Nu lozen alle woningen hun afvalwater in een nieuwe riolering”, vertelt schepen van Openbare werken Joris De Pauw (N-VA).

Voor de afvoer van het regenwater koos de gemeente samen met Pidpa-Hidrorio dan weer om de bestaande grachten te blijven behouden. “Het project liep wel even vertraging op omdat ­Aquafin ook bepaalde delen van de bestaande overbruggingen moest vervangen, maar nu kunnen de straten eindelijk weer opengesteld worden.”

“We zijn blij dat de werkzaamheden voorbij zijn, want ze hebben wel wat langer geduurd dan verwacht”, zeggen enkele buurtbewoners die in de Leemstraat wonen. “De voorbijrijdende vrachtwagens en het oplaaiende stof gaan we niet missen, maar het resultaat mag er zeker zijn, want de nieuwe asfaltbaan rijdt vlot. Er zou misschien wel nog belijning mogen komen om de baan duidelijk op te delen in rijvakken.”

Het totale project kostte zo’n 2,9 miljoen euro, waarvan het gemeentebestuur 427.000 euro betaalt.