Dubbel aantal bezoekers Elzerock

Sint-Katelijne-Waver - Zaterdag vond de derde editie van het gratis festival Elzerock plaats in woonkern Elzestraat in Sint-Katelijne-Waver.

“Tripode beet de spits af, gevolgd door de rockers van The Romantics die het publiek tussen enkele buien door voort opwarmden. Daarna was het de beurt aan Paul Severs en Rockenbach, gevolgd door niemand minder dan onze hoofdact Paul Michiels. Elzerock 2017 was een echte topeditie met dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar, in totaal zo’n 2.500 enthousiaste feestvierders”, vertelt een tevreden Ronny Slootmans van het organisatieteam.