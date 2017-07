Outdoor marathon aan ruiterpad

Sint-Katelijne-Waver - Het ruiterpad in Sint-Katelijne-Waver was zondag het toneel van een Outdoor Marathon voor paardenmenners.

“Op deze marathon, die zowel geschikt is voor beginners als gevorderden, leggen de menners vier hindernissen, een vaardigheidsparcours en een wegtraject af”, vertelt organisator Jan De Roye van de Landelijke Rijvereniging Antwerpse Menners. “Dit traject van vijf kilometer volgt het nieuwe ruiterpad, loopt via de oude renbaan over de Abeel via de nieuwe verbinding naar de Gasthuisvelden en rond de Gasthuisbossen.” De wedstrijddag werd afgesloten met de uitreiking van een rijkelijk gevulde prijzenkorf.