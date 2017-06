“De droogte moet niet te lang meer te duren”

Sint-Katelijne-Waver - De aanhoudende droogte zorgt voor kopzorgen bij de tuinders en veehouders in heel Vlaanderen. Ook in onder meer Sint-Katelijne-Waver en Putte nemen de boeren extra maatregelen om hun dieren en gewassen koel en vochtig te houden.

Sinds het begin van de metingen in 1833 is het nog nooit zo droog geweest als nu en dat heeft ook effect op de landbouw. “Voor ons hoeft de droogte niet lang meer te duren”, zegt de Putse aardappelteler Filip Nys van Filiaard. “We hebben percelen in Putte en Heist-Op-Den-Berg en ze handmatig beregenen, valt dus erg moeilijk te organiseren. Vorig jaar was het een enorm nat jaar, nu zitten we weer met het tegenovergestelde. Als het zo droog blijft als nu, gaat de oogst van onze ‘vroege’ aardappelen hoogstwaarschijnlijk erg tegenvallen en groeit slechts de helft van de knollen, gevolgd door het gevaar dat ze ‘doorschieten’. Bij 24 of 25 graden kunnen aardappelen nog wel aarden, maar de voorspelde 35 graden zien we liever niet gebeuren”, legt Nys uit.

Regenwater

De Katelijnse glastuinbouwer Guido De Weerdt zit met hetzelfde probleem. “Heel het jaar door vangen we regenwater op in een put om onze tomaten te besproeien, maar die is nu bijna leeg. Daarom moeten we een beroep doen op ons leidingwater, wat natuurlijk een duurdere bedoening is. Als we dit niet zouden doen, zou de oogst zeker en vast verloren zijn. We zijn het als tuinder gewoon om rekening te houden met afwisselende weersomstandigheden, maar dit is toch wel ongewoon voor de maand juni. In de serres is het momenteel zo’n 37 graden”, klinkt het.

Gras voor vee

“Voorlopig vallen de gevolgen voor ons mee, maar als de droogte nog eens tien dagen aanhoudt, kan dat wel eens problemen geven”, zegt veehouder en tuinder Kristof De Winter uit Sint-Katelijne-Waver. “Het gras dat we na de eerste snede hebben geoogst om onze tweehonderd koeien te voederen, was nog van goede kwaliteit, maar we vrezen voor de volgende snede. Het gras is kurkdroog en groeit trager dan anders en daarom moeten we de koeien nu al enkele weken bijvoederen. De beestjes zelf hebben gelukkig weinig last van de warmte en hebben te allen tijde toegang tot water”, zegt hij. “We telen daarnaast ook witte kool en andijvie, twee groenten die we constant moeten besprenkelen.”

Droge grond

“We hebben nog geen alarmerend nieuws gekregen van telers, maar houden de zaak zeker goed in het oog”, zegt Filip Fontaine van veilingbedrijf BelOrta. “We vermoeden wel dat de witloofoogst misschien minder is, omdat de grond voor het witloof te droog en te hard geworden is om de zaden te laten kiemen. De meeste glastuinbouwers hebben wel een waterbassin om de droogte tijdelijk op te vangen.”

De chrysanten van Baeten-De Wever in Sint-Katelijne-Waver, bloemen die vooral aan de herfst doen denken, hebben voorlopig nog geen last van de warmte. “We zijn nog maar net begonnen met de planten op het veld te zetten en voor ons valt het dus nog mee. Als de droogte nog lang aanhoudt, wordt dat natuurlijk een andere zaak”, klinkt het.