“Livemuziek heeft positief effect op lichaam en geest”

Sint-Katelijne-Waver - Prana Yoga Studio in Onze-Lieve-Vrouw-Waver organiseerde dit weekend een yin & relax-yogasessie met livemuziek. “Muziek helpt om emoties los te maken”, zegt oprichtster en zaakvoerder van de studio Karen Vanlangendonck.

“Er zijn erg veel verschillende soorten yoga, elk met hun eigen doelstelling, karakter en nut. In onze studio volgen mensen onder andere yin yoga, yin yang yoga, kundalini yoga en vinyasa yoga, maar dit weekend kozen we voor de tweede keer voor een iets specialere sessie met livemuziek om het begin van de zomer in te luiden”, vertelt Vanlangendonck.

“We nodigden Frederick Boey (Dj Little Buddha) en topsaxofonist Johan Dentant (Soulful Sax) uit om voor de muzikale noot te zorgen tijdens de yogasessie. Ze spelen natuurlijk geen bekende nummers, maar zorgen voor rustige sfeermuziek.”

Helende werking

Mediteren met livemuziek is blijkbaar niet ongewoon en zou verschillende voordelen hebben. “Bij yoga is het immers de bedoeling dat de emotionele lagen van de yogi ontplooid worden en naar de oppervlakte komen, en we hebben tijdens vorige sessies al gemerkt dat muziek hier een belangrijke rol bij speelt en helend kan werken. Het lang aanhouden van een bepaalde lichaamshouding in combinatie met serene yogamuziek die daarbovenop nog eens live gebracht wordt, heeft echt een positief effect op lichaam en geest”, meent Vanlangendonck.

Klankschalen

De yoga-instructrice is van plan om nog meer muzieksessies uit te werken. “Consistentie is een belangrijk aspect van de yogaleer, en daarom plannen wij ook in de zomervakantie onze standaardlessen en nieuwe sessies, waaronder enkele met muziek. Op 28 juli organiseren we bijvoorbeeld een yogamoment waarbij we zullen werken met oude instrumenten, klankschalen en de gong. Aan de yin & relax yoga met live dj en saxofonist zullen we zeker ook nog een vervolg breien, want de reacties van de deelnemers zijn weer lovend”, stelt ze.