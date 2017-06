“We hadden succes van onze zomerbar niet verwacht”

Sint-Katelijne-Waver - In het hartje van Onze-Lieve-Vrouw-Waver opende Jens Vranckx samen met drie vrienden drie jaar geleden de eerste zomerbar in de gemeente, en nu is Bar Wood een vaste waarde in de omgeving. “Dit jaar hopen we op zeker 2.000 bezoekers”, zeggen de initiatiefnemers.

“Enkele jaren geleden kwamen ik en mijn vrienden Fréderic Docx, Roy Goor en Fabrice De Haes in de zomerperiode beurtelings bij elkaar thuis samen om iets te drinken, en daar groeide het idee om iets meer te doen met het concept rond een zomerbar”, vertelt Jens Vranckx. “Omdat er voor jongeren in de buurt niet zo heel veel te doen is buiten de gewone scouts- en Chirofuiven, leek een zomerbar het perfecte alternatief. Tijdens enkele brainstormsessies stampten we Bar Wood uit de grond.”

Dansbar & barbecue

“Het concept is simpel maar doeltreffend, we zijn een gratis openlucht lounge- en dansbar. Overdag is Bar Wood meer gericht op mensen die gezellig willen bijpraten en ondertussen genieten van muziek in de natuur. ’s Avonds voorzien we dan weer een barbecue waar mensen zonder voorinschrijving kunnen komen eten. Nadien wordt de muziek wat luider gezet en verandert Bar Wood in een echte dansbar.”

2.000 bezoekers

De zomerbar is dit jaar aan haar derde editie toe. “We zijn erg geschrokken van het succes. Het eerste jaar hoopten we op zo’n 100 bezoekers, maar het waren er meer dan 600. Vorig jaar konden we al op 1.500 bezoekers rekenen en we denken dat we deze editie de kaap van 2.000 aanwezigen zeker zullen bereiken. Wat ons onderscheidt van andere zomerbars, is het feit dat we alles zelf doen, van het maken van de staantafels tot het opbouwen van lounges uit palletten. Zelfs het podium hebben we zelf in elkaar gezet.”

De tweedaagse zomerbar opent op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli vanaf 14 tot 3u ’s nachts in de Baronsdreef 10 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

www.barwood.org