Wandelen voor voedselbank viervoeters

Sint-Katelijne-Waver - Op zaterdag 17 juni organiseert dierenvereniging Laika vzw uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver een interactieve wandeling ten voordele van de voedselbank van de vereniging.

“Voor mensen die weinig of geen inkomsten hebben is het allesbehalve gemakkelijk om voor hun huisdieren te zorgen. Daarom startten we met onze vzw vorig jaar een voedselbank op, waardoor we die personen toch een beetje kunnen helpen”, vertelt voorzitster van Laika vzw Arlette Simons. “Via ons vorige evenement, een spaghettibenefiet, zamelden we geld in om bijvoorbeeld katteneten te kopen om de voedselbank aan te dikken. De interactieve wandeling van 17 juni heeft hetzelfde doel."

"We komen zaterdag om 14u samen aan de hondenweide in de Hogevelden (woonkern Elzestraat) en maken een wandeling door het prachtige domein Roosendael. Tijdens de wandeling kunnen de deelnemers verschillende leuke opdrachten uitvoeren om de band met hun viervoeter te versterken”, zegt Simons. "Wandelaars van alle leeftijden, en natuurlijk ook zonder hond, zijn meer dan welkom." Meewandelen kost vijf euro, inschrijven kan nog tot en met vrijdag om 12u via www.laikavzw.be.