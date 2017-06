Vroegere uitbater Copacabana zet wielercriterium op touw

Sint-Katelijne-Waver - Pascal Brits, de voormalige uitbater van discotheek Copacabana in Waarloos, organiseert vrijdag 16 juni een gentlemen wielercriterium in Sint-Katelijne-Waver onder de noemer 100 Bochten tegen Kanker. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker (KOTK). “Ik heb de ziekte zelf overwonnen en wil nu iets terugdoen”, zegt hij.

“Zes jaar geleden kreeg ik zelf te horen dat ik kanker had”, begint Brits. “Ik heb dus aan den lijve ondervonden wat de ziekte met je lichaam en omgeving doet. Gelukkig ben ik momenteel terug gezond en daar ben ik erg dankbaar voor. Daarom wil ik nu graag dit initiatief lanceren om de minder gelukkigen een hart onder de riem te steken en om geld in te zamelen voor verder onderzoek naar de ziekte. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker”, klinkt het.



“Ik ben erg gepassioneerd door het wielrennen en dit leek me dan ook het ideale evenement om op poten te zetten. Het parcours bestaat uit 25 rondes van 1,1 kilometer, met om de vijf rondes een tussensprint. In totaal rijdt het peloton, dat uit nationale en regionale (wieler)helden van vroeger en nu bestaat, langs 100 bochten”, vertelt Brits.

"Symbolisch statement”

“Onder de deelnemers bevinden zich onder andere paralympiër Kris Bosmans, die een zilveren medaille won op de wegrit in Rio, lokaal jong talent Gianni Siebens en wielrenner Tim Meeusen uit Lier. Net toen deze laatste zijn overgang naar de profs had gemaakt, kreeg hij met kanker te maken, maar ook hij wist de ziekte te overwinnen. Voor veel deelnemers is dit criterium dan ook een symbolisch statement en een manier om te tonen dat ze meeleven met mensen die ermee te maken krijgen”, legt Brits uit.

Brits wil trouwens een avond bieden voor het hele gezin. “We organiseren bijvoorbeeld een modeshow en voor de kleinsten is er kindergrime en een hindernissenpiste. Na het criterium houden we dan een afterparty in ons stamcafé Onder de Toren.”

Torremolinos

Samen met goede vriend Carl Reynaert knoopt Brits nog een origineel vervolg aan de actie. “Zaterdag beginnen Carl en ik aan een fietstocht van Sint-Katelijne-Waver naar het Spaanse Torremolinos aan de Costa del Sol, eveneens ten voordele van Kom op tegen Kanker. We willen 2.600 kilometer afleggen in zeventien dagen.”

Het criterium begint vrijdag om 19.30u aan café Onder de Toren op het Marktplein in Katelijne.