Studenten nemen deel aan Shell Eco-marathon

Sint-Katelijne-Waver - Campus De Nayer van de Thomas More Hogeschool in Sint-Katelijne-Waver zond dit weekend zes van haar zonen uit om met hun zelfgebouwde wagen deel te nemen aan de Shell Eco-marathon in Londen.

De Shell Eco-marathon is een studentenwedstrijd die studenten een platform biedt om hun zelfgemaakte wagens te testen. Dit jaar nemen er maar liefst 178 teams met meer dan tweeduizend studenten uit 28 Europese landen deel aan de competitie. De marathon is een onderdeel van het innovatiefestival ‘Make the Future London’, dat specifiek gewijd is aan innovatie en ideeën rond energie.

Koplampen in 3D

Onder de deelnemers waren de studenten Ontwerp- en productietechnologie en Autotechnologie van de Thomas More hogeschool Campus De Nayer Olivier Buysen, Lenny Dasque, Jonathan Feyaerts, Lars Lemmens, Thomas Vandenberghe en Thierry Wouters. Zij namen deel in de Urban Concept-klasse van het event.

“Het doel van de wedstrijd was om een stadsauto van nul af aan te ontwikkelen met de focus op ecologie. Daarom bouwden we een Honda 50 cc-motor om tot een injectiewagen op benzine, waarmee we in principe zo’n 150 à 200 kilometer zouden moeten kunnen rijden met 1 liter brandstof”, vertelt teamleider Olivier Buysen. Het team deed 3,5 maanden over het bouwen van de wagen.

“Het frame van de auto werd in carbon gebouwd, het koetswerk is van glasvezel en de onderdelen zijn in aluminium. Eén van de studenten specialiseerde zich zelfs in het 3D-printen van enkele onderdelen zoals de koplampen.”

Het team van campus De Nayer had wel wat pech op de marathon. “We zijn door de strenge technische inspectie geraakt, maar zowel vrijdag als zaterdag hadden we wat last met de koppeling tijdens het afleggen van de ‘tracks’. Hierdoor konden we onze tien ritten niet afmaken. Jammer, maar we hebben wel erg veel bijgeleerd”, klinkt het.