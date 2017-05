Expo in het teken van ‘de vrouw’

Sint-Katelijne-Waver - Dit weekend organiseerde kunstencentrum De Kweekelinghe uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn jaarlijkse tentoonstelling. Deze editie stond volledig in het teken van ‘de vrouw’.

In het kunstencentrum volgen zo’n 250 leden lessen in keramiek, olieverf, aquarel, glaskunst, textielkunst, bloemschikken en kalligrafie, waardoor het een vaste waarde in de Katelijnse cultuur is geworden. “Elk jaar organiseren we een tentoonstelling zodat onze leerlingen en leerkrachten kunnen tonen wat ze in hun mars hebben”, vertelt voorzitter Arie Hölscher.

“Er zitten echt grote kunstenaars tussen met werken die zéker gezien mogen worden, en daar zijn we erg trots op. Doorheen de ateliers vinden we deze editie allerlei werken terug rond het thema ‘de vrouw’. We hebben trouwjurken die gemaakt zijn uit juten zakken, tonen kleurrijke glaskunstwerken met vrouwen op en exposeren keramische beelden in de vorm van het vrouwelijk lichaam”, klinkt het.

“Het treft dat enkele van mijn werken perfect binnen het onderwerp van dit jaar passen”, vertelt keramiste Renilde Bellens die lesgeeft in De Kweekelinghe. “Het vrouwelijk lichaam vind ik in al zijn aspecten erg interessant om uit te beelden en dat vind je terug in mijn werken.” Ook glaskunstenares en keramiste Annemie Leestmans stelt haar werk met plezier tentoon. “We leren onze studenten hier verschillende technieken in de glaskunst. De expo geeft ons een ideale mogelijkheid om ons kunnen te tonen.” Op 3 en 4 juni opent De Kweekelinghe weer de deuren voor de tentoonstelling.