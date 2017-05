Jaarlijks 40.000 euro voor wintertuin

Sint-Katelijne-Waver - De wintertuin in het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver krijgt een jaarlijkse subsidie van 40.000 euro van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Dat werd beslist op de gemeenteraad.

De vzw Wintertuin droeg eind april de erfpacht van de wintertuin in het Ursulineninstituut over aan vzw Kempens Landschap omdat het niet meer de middelen had om in te staan voor het onderhoud van de kleurrijke tuin. "Kempens Landschap is momenteel al eigenaar van het domein Roosendael en staat in voor het onderhoud ervan. Hiervoor krijgt de vzw jaarlijks 40.000 euro en dit met positieve resultaten. Omdat de wintertuin een echte parel uit onze streek en een site met internationaal toeristisch potentieel is die we vanuit de gemeente willen ondersteunen, kennen we deze subsidie nu dus ook daarvoor toe”, legt schepen voor Erfgoed Ronny Slootmans (Samen Anders) uit.

“Daar staat tegenover dat de gemeente een tiental keer per jaar gebruik mag maken van de locatie en dat inwoners een reductietarief krijgen bij hun toekomstige bezoeken aan de site. Dit kan de tuin met glaskoepel in art nouveaustijl extra aantrekkelijk maken voor onze inwoners.” De subsidie blijft zeker lopen tot eind 2019.