Werken kruispunt Vijfhoek van start

Sint-Katelijne-Waver - Vandaag beginnen de werken rond de heraanleg van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Maanhoeveweg en Valkstraat in Sint-Katelijne-Waver.

“Het verhoogde verkeersplatform, dat over een afstand van honderd meter aangelegd wordt met een lage hellingsgraad, moet de veiligheid van de zwakke weggebruiker verbeteren”, licht schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders) nog eens toe op de kernraad van Pasbrug-Nieuwendijk. De nieuwe verkeersdrempel kon al rekenen op enige tegenhangers, die voor geluidsoverlast vrezen en het actiecomité 'Stop de Drempel' oprichtten, maar de werken kunnen nu dan toch uiteindelijk van start gaan.

Omleidingen

Tijdens de werken wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/u en is de werfzone niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen voorzien via de Olmstraat (komende van Sint-Katelijne-Waver) en de Meidoornstraat (komende van Mechelen) waar overal een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. “De buurtbewoners kregen een laatste update tijdens de bewonersvergadering. Als alles volgens plan verloopt, is het plateau klaar tegen de start van het bouwverlof.”