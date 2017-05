Portugese gemeenschap viert feest

Sint-Katelijne-Waver - Ter ere van de honderdste verjaardag van de eerste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw in Fàtima organiseerde de Portugese gemeenschap zondag een misviering in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, gevolgd door een groot feest in de plaatselijke parochiezaal.

Honderd jaar geleden zou Maria zes keer verschenen zijn aan de herderskinderen Lucia, Francisco en Jacinta in de Portugese stad Fátima. Sindsdien is de legende vastgeroest in het Portugese erfgoed en dit weekend verklaarde paus Franciscus de twee jongste kinderen Francisco en Jacinta nog heilig. “We vieren deze gebeurtenis elk jaar en het leek ons de ideale aanleiding tot een kleurrijk feest voor Portugese immigranten in België”, zegt een trotse organisator Bruno Barbosa.

Portugese specialiteiten

“Zo’n 180 Portugezen krijgen vandaag de lekkerste authentieke Portugese maaltijden, hapjes en soep voorgeschoteld en kunnen genieten van feestelijke folklore via zang en dans. Sommigen wonen al jaren in België, anderen nog maar net. Er komen mensen langs uit Vlaanderen, Brussel en zelfs Nederland, een ideale gelegenheid om oude vrienden terug te zien en verhalen over onze cultuur uit te wisselen.”

De winst van de Portugees Salvador Sobral op het Eurovisiesongfestival gaat bij de aanwezigen niet onopgemerkt voorbij. “Het is de allereerste keer dat ons land de wedstrijd wint, een hele eer voor ons en een leuke blijk van erkenning”, klinkt het bij de aanwezigen. “Dat geeft ons alweer een extra reden om onze roots vandaag dubbel en dik in de verf te zetten.”