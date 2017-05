Lesmarathon ten voordele van Ziekenhuisschool

Sint-Katelijne-Waver - Vijfenzestig leerlingen van het vierde jaar Wetenschappen uit College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver hielden van vrijdag tot zaterdagochtend een lesmarathon voor Kankerproject.

Al meer dan tien jaar zetten de vierdejaars van het college zich in voor kinderen en jongeren met kanker. Om geld in te zamelen voor “Kanker, praat erover”, een project van de Ziekenhuisschool van het UZ Leuven, begonnen vijfenzestig leerlingen van het college vrijdagochtend met goede moed aan de vierentwintig uur durende lesmarathon.

“Vandaag krijgen ze gewoon les, en vanaf 16u starten we met een aangepast programma. In de loop van de avond en nacht is er onder andere een lezing van professor Swinnen van het UZ voorzien, de directeur van de Ziekenhuisschool komt getuigen over kanker en de impact ervan op kinderen en een pneumoloog heeft het over de gevaren van roken”, klonk het bij de aanvang. “Ook wiskunde, chemie, een yogasessies en sport staan nog op het programma.”