Gemeente deelt auto met inwoners

Sint-Katelijne-Waver - Naar het voorbeeld van Mechelen, Heist-op-den-Berg en Duffel start de gemeente Sint-Katelijne-Waver nu ook met autodelen. “Een win-winsituatie voor de gemeente en haar inwoners”, klinkt het.

“Het principe van het autodelen, waarbij meerdere mensen gebruikmaken van één auto, past in het beleid van de gemeente rond duurzame mobiliteit. Omdat een gedeelde wagen er voor zorgt dat er minstens vier wagens uit het straatbeeld verdwijnen, komt er in de gemeente meer ruimte vrij”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders). “We kozen voor deze Open Combo uit ons wagenpark, omdat hij erg praktisch is, er veel plaats in is en vooral omdat hij op aardgas rijdt. Dit kan voor sommige inwoners een eerste kennismaking zijn met duurzame wagens”, stelt hij.

Concreet kunnen inwoners van de gemeente de wagen reserveren via een online reservatiesysteem, dat tot stand kwam in samenwerking met het Vlaams Netwerk Audodelen ‘Autodelen.net’. “De wagen kan alleen buiten de kantooruren en in het weekend ontleend worden.” De gebruikers betalen een waarborg van 75 euro en voor het gebruik van de wagen zijn huidige tarieven vastgesteld op 35 eurocent per kilometer en 1 euro per uur.