Stagedag taekwondo lokt heel wat bezoekers

Sint-Katelijne-Waver - De Vlaamse Taekwondobond (VTB) organiseerde zondag een stage rond de Koreaanse verdedigingssport in sportcentrum Heiveld in Sint-Katelijne-Waver. Jong en oud schaafden samen met het Vlaamse topsportteam hun technieken bij.

“We verwachten vandaag zo’n 150 à 200 beoefenaars van de sport”, zegt Benny Nuyens van het VTB bij aanvang van de stage. “Taekwondoka's Asemani Raheleh en Achab Jaouad, die deelnamen aan de Olympische Spelen in Rio, komen samen met de andere atleten van de Wilrijkse topsportschool lesgeven in sparring, poomsae (stijlfiguren) en de zogenaamde ‘special techniques’. Ook andere ervaren grootmeesters tonen vandaag hun kunnen.”

“Vandaag staat in het teken van fysieke oefeningen, maar ook in het aanprijzen van taekwondo als volwaardige sport”, vult technisch directeur topsport Laurence Rase aan. “Samen met topcoach Karim Dighou begeleiden we de atleten dagelijks in hun weg naar de top. En wie weet, misschien ontdekken we op een dag als vandaag zelfs nieuwe talenten tussen de deelnemers.”

Jeugdgroepen

Onder deze deelnemers waren veel jongeren terug te vinden. Liene Verstraeten, Emilie Talpoon en Ilias Talpoon van Taekwondo-club Mun Mu uit Lier keken ernaar uit om de Olympiërs aan het werk te zien. “Liene begon al met de sport toen ze zeven was en ze is ondertussen dus al drie jaar aan de slag. De sport sprak haar erg aan omdat ze er haar energie op een gecontroleerde manier in kwijt kan”, vertelt Danielle Wetzels, mama van Liene.

“Het is voor de jongeren erg leuk om tijdens zo'n stagedag hun sport te beoefenen in groep en met mensen die dezelfde passie delen”, stelt ze.

Opvolging verzekerd

Voor topatlete Asemani Raheleh, die vijfde werd in de categorie -57 kg op de Olympische Spelen in Rio, was het de eerste keer dat ze deelnam aan een soortgelijke stage. “Vroeger hebben we al wel open trainingen gehad, maar dat was toch anders. Ik had niet verwacht dat er zó veel taekwondoka's aanwezig zouden zijn, maar ik ben blij dat er veel interesse is”, zegt ze. Raheleh is momenteel volop bezig met haar voorbereiding voor het wereldkampioenschap in juni. “Aan de aanwezigheid van de vele kindjes te zien, is de opvolging alvast verzekerd”, lacht ze.