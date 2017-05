Telers overhandigen petitie aan bestuur BelOrta

Sint-Katelijne-Waver - Verschillende telers uit de regio gaven gisteren bij de Raad van Bestuur van veiling BelOrta een petitie af tegen de mogelijke fusie met Coöperatie Hoogstraten. “We zijn erg bezorgd om de eigenheid van de veiling”, klinkt het.

“We vermoeden dat er sinds de fusie met Veiling Borgloon in totaal al zo’n duizend actieve telers bij de coöperatieve zitten. De vorige fusies van de veiling waren voor ons niet altijd even geslaagd en we hoopten dat het bestuur de minpunten hierrond eerst zou rechtzetten. Het vertrouwen moet eerst hersteld worden, maar momenteel zijn er al gesprekken lopende over een nieuwe fusie met Coöperatie Hoogstraten. Dat baart ons zorgen”, vertelt groentekweker Bert De Keyser uit Sint-Katelijne-Waver.

“We merken nu al dat verschillende telers een eigen afzetkanaal aan het zoeken zijn buiten de veiling om. En dat druist natuurlijk in tegen het uiteindelijke doel van de coöperatie. We vrezen dan ook dat de markt meer versnipperd zal raken en dat grote supermarktketens hun groenten en fruit over de grens zullen aankopen.”

Groot bedrijf

“Je kunt het vergelijken met een autogarage. Wanneer je ergens niet tevreden bent, kun je altijd nog naar een andere garage van dat merk gaan. Door de fusie tussen de twee veilingen zullen zowel de telers als de kopers hier weer een keuze minder hebben om onze producten te verhandelen”, zeggen de coöperanten. “Een groot bedrijf betekent ook een ‘log’ bedrijf en zorgt er misschien voor dat de afstand tussen de directie en de producenten nog groter wordt.”

180 handtekeningen

“Daarom besloten we in actie te schieten. Zo’n drie weken geleden begonnen we met een petitie die onze bezorgdheden omvat en die 180 coöperanten ondertussen al ondertekenden”, zegt Hans De Weerdt van tuinbouwbedrijf Van Hissenhoven uit Duffel. “Als we hiermee verdergaan, zullen dit er binnen een paar weken ongetwijfeld een pak meer zijn. We wilden vandaag, in de beginfase van de fusiegesprekken, vooral een duidelijk signaal sturen naar de directie toe. De telers verwachten een transparante opvolging.”

Na afgifte van de petitie wenste de Raad van Bestuur van BelOrta voorlopig niet te reageren naar de pers toe. “Ze hebben ons wel gezegd dat ze onze bezorgdheden zullen meenemen naar hun volgende gesprekken”, zegt De Keyser na afloop van het gesprek.