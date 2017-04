Rotonde en fietstunnel moeten Veiling Zuid ontsluiten

Sint-Katelijne-Waver - In het kader van de aanleg van het nieuwe, regionale bedrijventerrein Veiling Zuid tussen de R6 en het fort van Sint-Katelijne-Waver, gaat het Agentschap voor Wegen en Verkeer een nieuwe rotonde en fietstunnel aanleggen om de site met de gewestweg Heisbroekweg (N105) te verbinden. De werken starten op 2 mei.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen ontwikkelt een nieuw bedrijventerrein voor de agrosector van zo’n 100 hectare, waarvan 30 hectare verkocht wordt, tussen de R6 en het fort van Sint-Katelijne-Waver. De site krijgt de naam ‘Veiling Zuid’ en zal doorkruist worden door een centrale weg die aansluit op de Heisbroekweg (N105).

“Voor een vlot verloop van het verkeer gaat het Agentschap voor Wegen en Verkeer in samenwerking met de POM een rotonde met afzonderlijke afslagstrook aanleggen op de Heisbroekweg aan het kruispunt met Mussepi”, licht communicatieverantwoordelijke bij het AWV Jef Schoenmaekers toe. Het kruispunt wordt dus volledig heringericht.

Fietstunnel

“Daarnaast gaan we een gloednieuwe fietstunnel aanleggen die ervoor zorgt dat fietsers veilig onder de nieuwe ontsluitingsweg kunnen doorrijden. Deze werken gaan als eerste van start”, vult Karolien Heirman (POM) aan. “Tijdens de werken aan de fietstunnel zullen ook op Veiling Zuid zelf al werkzaamheden plaatsvinden zoals de aanleg van de centrale weg, riolering, buffers en waterbekkens.”

Omleidingen

Vanaf de start van de werken op 2 mei tot oktober 2017 is de afslag richting Veiling Zuid niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. “Doorgaand verkeer op de Heisbroekweg is nog wel mogelijk en het verkeer van en naar Bloemen Michiels kan gebruik maken van een nieuwe, tijdelijke toegang tot de Heisbroekweg. Het overige verkeer (Mussepi, Hooghuisweg en Potputlei) kan de N105 bereiken via de Mechelsesteenweg.”

Rotonde in 2018

Het gedeelte van het huidige fietspad langs de Heisbroekweg tussen de Fortsesteenweg en tunnel Heisbroek is tijdens de volledige duur van de werken onderbroken. Fietsers moeten hier een lokale omleiding volgen. "De aansluiting Heisbroekweg-Mussepi-Zuid zal vermoedelijk vanaf oktober 2017 opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. In 2018 gaat vervolgens de aanleg van de rotonde van start en het totale project zal ongeveer anderhalf jaar duren", besluit Heirman.