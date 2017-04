Zestig kunstenaars stellen tentoon

Sint-Katelijne-Waver - Dit weekend vindt de tweede editie van de ‘Kunstroute’ plaats in Sint-Katelijne-Waver. Een zestigtal lokale beeldende kunstenaars zet zaterdag en zondag de deuren open voor het publiek. Eén van de deelnemers is keramist Wim van den Eynde.

“Ik was vroeger voltijds onderwijzer in de Octopusschool in de woonkern Elzestraat”, vertelt Van den Eynde. “Tijdens een schooluitstap met de kinderen naar de Academie van Mechelen werd mijn interesse in keramiek sterk aangewakkerd. Nadat ik enige tijd later met pensioen was gegaan, besloot ik zelf opnieuw op de schoolbanken te gaan zitten om de kunst aan te leren.”

Glaskunst

Na een opleiding van vijf jaar aan de Mechelse academie volgde hij nog enkele specialisatiejaren, tot de cursus er helemaal op zat. “Tijdens de opleiding keramiek maakte ik talloze werken, waaronder kommetjes, schalen met reliëf en andere sierstukken. Ik werk het liefst met vlasporselein en sobere kleuren”, vertelt hij. “Na deze cursus schakelde ik, samen met vier vrienden die ik tijdens mijn studie leerde kennen, over op de glaskunst. Ook hiervan stel ik dit weekend enkele stukken tentoon in mijn tuin in de Reinaertstraat 19.”

Prijs

De werken van de kunstenaars, van schilders tot beeldhouwers en van naaldkunstenaars tot kantklossers, zijn op verschillende locaties te bezichtigen van 10 tot 17u. Een speciaal uitgestippeld traject laat toe de exposities per fiets te verkennen en in het gemeentehuis exposeert elke deelnemer ook nog één van zijn of haar werken. Bezoekers die minstens tien stempels op hun stempelkaart hebben verzameld, maken kans op een prijs.

U kunt de kunstroute-brochure downloaden op www.skw.be.