Jong Wavers Toneelgezelschap dingt mee naar Landjuweel

Sint-Katelijne-Waver - Het Jong Wavers Toneelgezelschap dingt naar de jongerenprijs van het Landjuweel, een wedstrijd die toneelgezelschappen in de bloemetjes zet. De winnaar mag in november naar het Landjuweelfestival in Oostende. “We willen onze productie Belgian Chocolate er graag tonen”, klinkt het bij de groep.

Vorig jaar koos regisseur Hilde Verreth samen met leden van het gezelschap Dorien Ceulemans en Phaedra Willems voor het toneelstuk “Belgian Chocolate” van Dirk Vekeman om aan de jongerenafdeling voor te leggen. “Na de eerste lezing van ons stuk was het muisstil in de groep, waarna de lovende reacties kwamen. De acteurs wilden dit stuk erg graag brengen”, vertelt Verreth.

“Het verhaal gaat over negen jonge vrouwen die hun land ontvluchten en naar België komen om op zoek te gaan naar het geluk. De problematiek wordt heel sober maar sereen overgebracht, een bewuste keuze.” De actrices in het stuk zijn tussen de acht en twintig jaar oud.

Jury

“Dit weekend komt een jury van het Landjuweel ons stuk bekijken, en daarna wordt het afwachten. In juni weten we of we door de eerste selectie zijn en eind augustus vernemen we of we uiteindelijk naar het Landjuweelfestival mogen. Hier zouden we ons stuk dan mogen opvoeren voor andere toneelgezelschappen en kunnen we zelf bijleren van andere acteurs. Het zou erg leuk zijn om eens op verplaatsing te spelen en deze ervaring te mogen opdoen”, klinkt het bij actrices Ceulemans en Willems.

Actie

Vrijdag 21 april en zaterdag 22 april speelt het toneelgezelschap ‘Belgian Chocolate’ in Graaf d’Elissem in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. “We hebben nog een extra actie gebreid aan het toneel. Na de opvoeringen zullen we allerlei lekkers met ‘Belgian chocolate’ en soep verkopen ten voordele van actie ‘Hongersnood 1212’. Iedereen is meer dan welkom om eens een kijkje te komen nemen”, besluit Verreth.