Restauratie Sint-Michielskasteel van start

Sint-Katelijne-Waver - De restauratiewerken aan het Sint-Michielskasteel in de woonkern Elzestraat zijn van start gegaan. Eind volgend jaar moet het kasteel weer in zijn volle glorie hersteld zijn.

“Sinds 1970, wanneer de gemeente het domein in handen kreeg, bood het kasteel onderdak aan verschillende verenigingen en zo ook het conservatorium, was het de gedroomde locatie voor culturele activiteiten en had het gebouw door dit intensief gebruik dringend nood aan een grondige renovatie”, meent schepen van Cultuur en patrimonium Ronny Slootmans (Samen Anders). “Na het indienen van de subsidieaanvraag en het grondig voorbereiden van de werken, kunnen deze vandaag dus eindelijk van start gaan.”

Brasserie

Zowel het interieur als de buitenkant van het kasteel krijgen een opknapbeurt. “De art deco-elementen en fineerhout op het gelijkvloers verdienen een respectvolle restauratie en in de spiegelzaal komt een doorsteek naar het rechtse bijgebouw, ideaal voor een keuken of dienstruimte. Het is dan ook de bedoeling om een brasserie of een gelijkaardig concept in het kasteel te herbergen”, legt Slootmans uit.

“Op de eerste verdieping worden de verschillende kleinere ruimten herleid tot drie ruime vergaderzalen langs een centrale inkomruimte. We voorzien ook in een lift naar de bovenverdieping en buiten leggen we een hellend vlak aan zodat minder mobiele personen het kasteel gemakkelijk kunnen betreden”, klinkt het nog. Het einde van de werken wordt voorzien in september 2018.