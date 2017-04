Werken centrumparking van start

Sint-Katelijne-Waver - De aanleg van de nieuwe centrumparking in de Wilsonstraat in Sint-Katelijne-Waver is gestart. “Tijdens de tweede week van de paasvakantie is de straat er drie dagen onderbroken.”

“Omdat de dorpskern al een hele tijd met een tekort aan parkeerplaatsen kampt, kozen we voor deze locatie voor de nieuwe parking”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders). De nieuwe centrumparking achter het Huis van de Verenigingen zal 36 plaatsen tellen. De werken nemen volgens de planning zo’n vijftig dagen in beslag, wat betekent dat de parking tegen de zomer klaar moet zijn.

Op de plaats van de nieuwe parking bevond zich vroeger de Mariagaard van de oude pastorie. “De aanwezige Maria-beeldjes zijn in overleg met de parochie weggehaald en tijdelijk in een depot ondergebracht in afwachting van een nieuwe bestemming”, vult schepen van Openbare werken Joris De Pauw (N-VA) aan.

Vanaf maandag 10 april tot en met woensdag 12 april zal de Wilsonstraat ter hoogte van de werken afgesloten worden voor het verkeer, dat moet omrijden via Markt, Duffelsesteenweg en de Offendonkstraat.