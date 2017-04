Pannavoetbal komt naar gemeente

Sint-Katelijne-Waver - De gemeente Sint-Katelijne-Waver speelt naar eigen zeggen in op de nieuwste voetbalrage, ‘pannavoetbal’. “Vanaf vandaag staat er een pannakooi aan het gemeentehuis die de komende maanden naar vier andere locaties in de gemeente zal verhuizen”, klinkt het.

De oorsprong van het pannavoetbal is terug te vinden in het straatvoetbal. “Het woord ‘panna’ komt van het Surinaams woord voor ‘poortje’ en verwijst naar de beweging waarbij een voetballer een tegenspeler door de benen speelt”, legt burgemeester en schepen van Sport Kristof Sels (N-VA) uit. “Bij deze sport spelen ploegen van één tot vijf spelers tegen elkaar in een pannakooi, waardoor de bal niet buitenkan. De spelers hebben minder plaats dan bij een gewoon voetbalveld, wat betekent dat techniek een belangrijke rol speelt”, klinkt het.

Leyland

Buiten de verplaatsbare pannakooi plant de gemeente ook een blijvend pannaveld achter de woonzone op de site Leyland en tegenover de bibliotheek met een grootte van dertien op twintig meter. “Dit bestaat uit een terrein met kunstgras waar twee voetbaldoelen, vier kleine doeltjes en twee basketringen op staan. We hopen een speelklaar veld te hebben tegen juni, zodat de sporters er in de zomer volop gebruik van kunnen maken”, zegt Sels. Het veld is openbaar en kan door iedereen gratis gebruikt worden. “We gaan snel evalueren of een reservatiesysteem nodig is.”

Locaties

Vanaf vandaag tot vijftien april staat de verplaatsbare pannakooi aan het binnenplein van het gemeentehuis. Daarna verhuist ze achtereenvolgens naar het pleintje in de Haverstraat, de sporthal Bruultjeshoek, het lokaal van voetbalploeg Koninklijk Groen Rood Katelijne aan de Borgersteinlei en nadien nog eens naar de sporthal Bruultjeshoek.