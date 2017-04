Brabants trekpaard schittert in ’t Grom

Sint-Katelijne-Waver - ’t Grom in Sint-Katelijne-Waver was gisteren het decor voor Zomerland, een ploegdag waarbij een Brabants trekpaard de gewenten of verhoogde groentebedden in de museumtuinen met ploeg klaarlegde. Het authentieke spektakel lokte verschillende nieuwsgierigen.

Trekpaardenhouders Jef Van Dingenen uit Herselt, Jef Belmans uit Olen en Dirk Hendrickx uit Heist-Op-Den-Berg brachten het Brabants trekpaard Benjamin van het Stormhof in Heist-Op-Den-Berg mee. “Het was lang zoeken voor we in de regio nog iemand konden vinden die nog steeds met paarden ploegt en over Brabantse trekpaarden én het juiste materiaal hiervoor beschikt”, zegt directeur-conservator van groentemuseum ’t Grom Maarten Jacobs.

“We wilden het echte, authentieke ploegen uit de vorige eeuw naar 2017 halen en dat is dankzij deze heren ook gelukt. Samen met het Centrum Agrarische Geschiedenis en de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant willen we daarnaast het cultureel erfgoed van het Brabantse trekpaard levend houden en doorgeven aan de volgende generaties. We zijn dan ook tevreden, want er is aardig wat reactie gekomen op ons initiatief.”

Nostalgie voor bezoekers

Robert André uit Scherpenheuvel kwam samen met ­Willy Op De Beeck en Lea Van Winkel uit Sint-Katelijne-Waver een kijkje nemen. “We leerden elkaar kennen door de paarden en vonden het dus gepast om samen naar deze ploegdag te komen kijken. Ik heb in mijn jeugd enorm vaak gezien hoe de velden geploegd werden, maar dat is al meer dan vijftig jaar geleden. Nu gaat het er allemaal wel anders aan toe, maar het is erg fijn om het ouderwetse eggen en ploegen met paard nog eens terug te zien. Het wekt een gevoel van nostalgie op”, lacht Robert.