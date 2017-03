Café Onder den Toren verhuist naar pop-upblokhut

Sint-Katelijne-Waver - De Markt in het Centrum van Sint-Katelijne-Waver gaat er de komende twee weken anders uitzien. Omdat er in café Onder den Toren verbouwingswerken uitgevoerd worden, verhuist het café naar een blokhut op de markt.

“De blokhut werd vrijdag geleverd via drie grote opleggers en bleek al snel een imposante maar mooie installatie te zijn. Zondag openden we de deuren van het pop-upcafé, dat 130 vierkante meter aan oppervlakte bedraagt. Er kunnen een honderdtal klanten binnen. Gelukkig maar, want de belangstelling was al erg groot”, zegt zaakvoerder Tim Vertommen.

Uniek

“Na lang overleg met het gemeentebestuur hebben we uiteindelijk hun fiat gekregen om de blokhut hier te laten staan en daar zijn we hen erg dankbaar voor. We nemen tijdelijk wel verschillende parkeerplaatsen in, maar hopen de omgeving in ruil toch ook iets terug te geven door het aanbieden van ons unieke concept”, meent Vertommen. “Als we onze vaste klanten mogen geloven, mogen we alleszins op heel wat bezoekers rekenen.”

De verbouwingen in het café zelf zullen vooral het vervangen van de ramen, het installeren van een warmtezuil en het plaatsen van nieuwe frigo’s bevatten. Op 8 april verdwijnt de blokhut en opent het café opnieuw de deuren. (rouy)