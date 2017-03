Nieuwbouw voor Octopus feestelijk geopend

Sint-Katelijne-Waver - De acht nieuwe klaslokalen van de gemeentelijke basisschool Octopus in de Clemenceaustraat zijn zondag feestelijk ingehuldigd tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

“Om het groeiende aantal leerlingen in onze school, gevestigd in de woonkern Elzestraat, op te vangen en door het starten met kleuteronderwijs werden er in het jaar 2000 verschillende containers aan het hoofdgebouw bijgezet. Maar deze bleken al snel maar een tijdelijke oplossing, want het leerlingenaantal bleef stijgen”, legt directeur Frans Op de Beeck uit. “Daarom traden we in overleg met toenmalige schepen van Onderwijs Eric Janssens om te zien of het bouwen van nieuwe klaslokalen mogelijk was.”

Snelle procedure

“De nieuwbouw bleek mogelijk. Voor de realisatie van de nieuwe kleuterschool werkten we samen met ‘Scholen van Morgen’ en kozen we voor de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintenance) van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor konden we op hogere subsidies rekenen en de bouwprocedure versnellen”, verklaart gemeenteraadslid Eric Janssens (CD&V). “We zijn erg trots om aan de basis van dit project te liggen.”

Nieuwe speelplaats

“Na de bestuurswissel in 2012 volgde ik de gang van zaken van het project verder op”, vult huidig schepen van Onderwijs Ronny Slootmans (Samen Anders) aan. “De nieuwbouw, waarvan de eerste steen op 1 september 2015 gelegd werd, bevat zes kleuterklassen, een polyvalente zaal, een speelzolder en twee extra klassen voor de lagere school. Ook de speelplaats werd vernieuwd.”

Bij de feestelijke opening mochten de kleuters de nieuwe speelplaats testen met de fiets, was er een bellenblaasmoment en zongen de leerlingen hun schoollied uit volle borst mee. Daarna kregen de nieuwsgierige ouders een rondleiding doorheen de nieuwe klaslokalen.