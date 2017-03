Oud-leerlingen in de bloemetjes

Sint-Katelijne-Waver - Het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver organiseerde zaterdag haar jaarlijkse oud-leerlingendag.

Naar aanleiding van 175 jaar onderwijs in de Ursulinen kregen de oud-studenten een rondleiding door de gebouwen van de school. De jubilarissen die 25, 50 of 60 jaar geleden afstudeerden, werden extra in de bloemetjes gezet. “We komen niet elk jaar langs, maar vinden het een erg tof initiatief en de ideale gelegenheid om samen herinneringen op te halen”, klonk het bij een groep oud-leerlingen die 35 jaar geleden samen afstudeerde in de richting Wetenschappen-A.