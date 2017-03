Uitwuifzone aan basisschool GLOC

Sint-Katelijne-Waver - De omgeving rond basisschool GLOC in Sint-Katelijne-Waver gaat er vanaf volgend schooljaar anders uitzien. “We willen een veilige en groene parkeerzone creëren”, klinkt het.

“Zo’n twee jaar geleden kregen we geregeld meldingen van ouders die hun beklag deden over foutparkeerders aan de ingang van de basisschool in de Daliastraat”, zegt schepen voor Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders). Daarom werden er ondertussen al paaltjes geplaatst om de parkeerzones af te bakenen. “Toch is de ochtendspits soms nog chaotisch. De paaltjes gaan dus weg en er komt een kiss-and-ride-zone aan de ingang van de school in de plaats. Daarnaast gaan we de mogelijkheid tot parkeren meer beperken en de parkeertijd inkorten, waardoor de kinderen vlot aan de schoolpoort afgezet kunnen worden in een veilige uitwuifzone.” De omgeving kleurrijker en groener maken met veilige looproutes staat ook op de agenda.

“We willen in de eerste plaats de veiligheid van de kinderen garanderen. Daarom zochten we naar mogelijke verbeteringen in de verkeerssituatie en kwamen we samen met het gemeentebestuur tot dit project, dat hopelijk tegen volgend schooljaar af zal zijn”, reageert directeur van basisschool GLOC Kathleen Heymans. Het kostenplaatje bedraagt ongeveer 250.000 euro.