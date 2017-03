Belgische appel moet India veroveren

Sint-Katelijne-Waver - De groente- en fruitveiling BelOrta, gevestigd in Sint-Katelijne-Waver, gaat appels promoten in zes Indiase hoofdsteden. “In 2016 exporteerden we al een kleine 10.000 ton richting India”, klinkt het.

India, het tweede meest bevolkte land ter wereld, heeft zich in de laatste drie jaren in een recordtempo opgewerkt tot een van de landen in de top vijf voor de export van Belgische appels. Voortbordurend op het succes van de lanceringscampagne in India voor de Conference-peer begint groente- en fruitveiling BelOrta in samenwerking met minister Joke Schauvliege, het VLAM, SALK, het Departement Landbouw en Visserij en Flanders Investment & Trade nu ook met een campagne ter promotie van Belgische appels.

“Om de kwaliteit van dit topproduct bij de Indiase consumenten en handelaars nog meer in de verf te zetten en zo de marktpositie van onze Belgische appel te verbeteren, rolden we een uitgebreid communicatie- en marketingplan uit in de zes metropolen Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad en Lucknow”, zegt divisiehoofd Marketing van BelOrta Sofie Lambrecht.

Delicatesse

De appels worden aan de man gebracht met de slogan Give your loved ones the juiciness of Belgian apples. “Van tijdens de vroegmarkt tot bij de straatventers en van kleine handelaars tot in de supermarkten zullen promotieacties gevoerd worden om de delicatesse in de kijker te zetten. Ook via sociale media en consumentenevents zullen de Indiërs onze producten leren kennen.”

Bekende Indiërs

Net zoals bij de lanceringscampagne voor de Conference-peer zijn Bollywoodster Sonu Sood en Celebrity chef Ranveer Brar ambassadeurs van deze campagne. Beiden zullen de BelOrta-appels vertegenwoordigen tijdens events, op sociale media en op TV.

“In 2016 werd al een kleine 10.000 ton Belgische appels richting India geëxporteerd, het is dus wel degelijk een markt in opbouw. We zien elk jaar dat het volume van de vraag naar appels stijgt”, zegt Lambrecht nog.