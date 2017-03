'Onderhoudskaravaan' frist woonwijken op

Sint-Katelijne-Waver - Het Katelijnse gemeentebestuur stuurt deze maand een onderhoudskaravaan naar drie woonwijken in de gemeente.

Deze zal voetpaden herstellen, het openbaar groen onderhouden en straatmeubilair opfrissen. “Nu de lente lonkt, willen we dat het groen van ons openbaar domein jeugdig en verzorgd oogt", zegt schepen van Water- en groenbeheer Maurice Verheyden (Samen Anders). Deze week houdt de ‘karavaan’ halt in de Jan Pieter De Nayerlaan, Lambertusstraat, De Raedstraat, Beekvelden en De Billemontstraat. Volgende week is het de beurt aan de Kerkhoflei, Schranslei, Vossenberglei en Boshuislei en in de week van 27 maart worden de Goede Herderlaan en Dijksteinlaan onder handen genomen.