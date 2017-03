Eerste Vlaams kampioenschap Ticket to Ride

Sint-Katelijne-Waver - In de cryptezaal in Onze-Lieve-Vrouw-Waver vond zondag de eerste editie van het Vlaams kampioenschap Ticket to Ride plaats. Tachtig liefhebbers van het bordspel waagden er hun kans om de titel van Vlaams kampioen in de wacht te slepen.

In november vorig jaar kondigde het Katelijnse gemeentebestuur het nieuwe kampioenschap aan en sindsdien werd het spel in heel de gemeente extra in de kijker gezet. “In samenwerking met De Spelfanaat verdeelden we het bordspel over verschillende café’s in de dorpskernen, waardoor de inwoners Ticket to Ride konden leren kennen”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). "Zo won het snel aan populariteit en mogen we vandaag rekenen op een mooie opkomst. Hopelijk kunnen we hier een jaarlijks evenement van maken."

Bij het bordspel moeten de spelers kaarten verzamelen om spoorlijnen op te kopen en zo punten te scoren. Tijdens het kampioenschap worden er verschillende rondes gespeeld, waaruit telkens één winnaar komt.

Jong en oud

Onder de participanten waren zowel jonge als oudere deelnemers terug te vinden. Het groepje van Andy Doms, Robbie Windelen, Tawsha Farmer en Daan Vermeulen had één van de jongste spelers in hun groep. “Ik heb het spel van mijn nonkel gekregen en heb het sindsdien vaak gespeeld. Daarom wilde ik graag meedoen met het kampioenschap en ik ga natuurlijk proberen te winnen”, zei Daan (9).

Strategieën

Deelnemer Pieter Segers van gezelschapsspellenvereniging Kierewiet was vanuit Liedekerke een uur onderweg om het tornooi bij te wonen. “We komen met onze vereniging maandelijks samen om samen nieuwe of oude spellen te spelen. Het is de eerste keer dat ik aan een tornooi van Ticket to Ride deelneem en vind het alvast een leuke ervaring. Ik heb het spel al vaak gespeeld en ontwikkelde gaandeweg een soort strategie die me hopelijk zal helpen.”

Voor beide deelnemers mocht het niet baten, want uiteindelijk was het Paul Vanhove uit Wolfsdonk die zich door het behalen van 243 punten in de finale Vlaams kampioen Ticket to Ride mag noemen.