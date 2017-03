Bouw woon-zorgcentrum gaat nog dit jaar van start

Sint-Katelijne-Waver - De bouw van het nieuwe woon-zorgcentrum in de Wilsonstraat in Sint-Katelijne-Waver, een project van 14 miljoen euro, gaat dit voorjaar nog van start. Ook de geplande centrumparking in diezelfde straat wordt binnenkort, begin april, onder handen genomen.

De eerste gedachtenwisselingen over een nieuw woon-zorgcentrum in Sint-Katelijne-Waver startten al in 1997. Uit de oorspronkelijke ideeën groeiden er verschillende plannen, die werden voorgesteld en afgekeurd, tot ze in april 2016 uiteindelijk op punt stonden en het fiat kregen van de OCMW-raad. De stedenbouwkundige vergunning werd in februari dit jaar afgeleverd zodat de werken dit voorjaar nog kunnen starten.

Zonnepanelen

“Het nieuwe zorgcentrum zal volgens de strengste milieunormen gebouwd worden”, lichtte OCMW-voorzitter Dave van Oosterwyck (N-VA) donderdag toe op de kernraad in het Centrum. “Daarnaast zetten we in op duurzaamheid. Zo krijgt het zorgcentrum zonnepanelen en wordt het regenwater gerecupereerd.” Het huidige woon-zorgcentrum heeft 92 woongelegenheden en dat aantal blijft. “Er komen enkel nog drie kortverblijven bij”, klinkt het. “De nieuwe kamers zijn moderner en ruimer dan de huidige verblijven, waarmee we inzetten op het comfort van de bewoners.”

Zorgbedrijf

Als de werken vlot verlopen, zal de bouw klaar zijn rond oktober 2018. In 2019 volgt dan de afbraak van de bestaande gebouwen vooraan en starten de werken voor het lokale dienstencentrum. Dit zal zich bevinden in de verbinding tussen het oude kloostergebouw en het nieuwe woon-zorgcentrum. “Het gebouw waar de administratie momenteel zit, gaat dus weg. Een deel van de dienst verhuist naar het gemeentehuis en het nieuwe zorgbedrijf, waarin het Sociaal Huis Mechelen en het OCMW van Sint-Katelijne-Waver de krachten bundelen, zal haar hoofdzetel in het kloostergebouw hebben."

"De bewoners van het rusthuis zullen geen hinder ondervinden van deze werken en zullen pas verhuizen als het nieuwe zorgcentrum volledig af is. Vervolgens starten we in 2021 met de bouw van 32 assistentiewoningen op de vrijgekomen gronden waar momenteel het OCMW gevestigd is”, zegt Van Oosterwyck. Het totale kostenplaatje zal zo’n 14 miljoen euro bedragen.

Centrumparking

Aan de oude pastorij in de Wilsonstraat komt een nieuwe centrumparking met 36 parkeerplaatsen. “De werken voor de nieuwe parking starten begin april en zullen zo’n vijftig dagen duren. Het is dus de bedoeling dat aannemer Houwelyckx tegen de zomer klaar zal zijn. De omleidingen rond dit project gaan heel beperkt zijn”, zegt schepen voor Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders).

Tussen de parking aan de Duffelsesteenweg en de pastorijparking komt een verbinding voor voetgangers en fietsers. “De parking wordt niet betalend en wordt voorlopig ook geen blauwe zone (waar je maar drie uur mag parkeren, zoals op de parking op de Markt) maar we gaan de situatie wel evalueren”, klinkt het.