Lichten moeten oversteek veiliger maken

Sint-Katelijne-Waver - Er komen verkeerslichten aan het kruispunt tussen de Mechelsesteenweg, de Meidoornstraat en het Kriekenveld in Sint-Katelijne-Waver. Dat werd beslist door de gemeenteraad.

“De vraag om verkeerslichten te plaatsen kwam er vanuit de buurt en de nabijliggende basisschool Dijkstein, waar een zeshonderdtal leerlingen naar school gaat”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders). “We willen een veiligere situatie creëren voor de zwakke weggebruikers die het kruispunt moeten oversteken.”

Voor en na de schooluren passeren veel voetgangers en fietsers via de fietsverbinding, die uitkomt in Kriekenveld vanuit de achterliggende woongebieden. “Zij moeten samen met de andere zwakke weggebruikers op de Mechelsesteenweg deze drukke straat oversteken naar de Meidoornstraat. We willen er graag voor zorgen dat deze beweging op een veilige manier gebeurt.”

De verkeerslichten krijgen een drukknop en sensoren die het autovervoer detecteren waardoor de lichten op rood springen voor de fietsers en voetgangers. De lichten zouden er in de loop van dit jaar komen. Het totale kostenplaatje bedraagt zo’n 47.000 euro.