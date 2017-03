Busje van 45.000 euro voor Borgerstein

Sint-Katelijne-Waver - Vzw Borgerstein kreeg gisteren een nieuwe minibus cadeau van de Lions Club Heerlijkheid Mechelen. “We organiseren jaarlijks acties voor het goede doel en deze keer gaat een mooi bedrag naar het zorgcentrum”, klinkt het.

“We willen ons met onze vereniging vooral inzetten voor doelen waar er een reële nood is aan hulp”, zegt Ward De Boeck van Lions Club Heerlijkheid Mechelen. “Het hele jaar door organiseren we acties om geld in te zamelen voor het goede doel. Het kwam ons ter ore dat de vzw Borgerstein een busje nodig had en daarom doneerden we zo’n 45.000 om dit mogelijk te maken. De nieuwe Citroën-bus werd uitgerust met een lift, zodat rolstoelgebruikers er gemakkelijk gebruik van kunnen maken”, zegt De Boeck.

Optimaal vervoer

“Wij zijn erg tevreden met deze gift en zijn dankbaar voor de samenwerking met de vereniging. Het busje dient voor het vervoer van cliënten die op uitstap of doktersbezoek gaan of een verplaatsing nodig hebben van en naar het zorgcentrum. Zo kunnen ze in optimale omstandigheden vervoerd worden”, reageert algemeen directeur van vzw ­Borgerstein Geert Milh.

Cliënte Christel Bergen deelde het enthousiasme. “Voor mensen in een rolstoel is dit een zegen. Af en toe maken we een uitstap in groep en dan is het zeker voor mensen met een fysieke beperking erg handig om een ruime auto te hebben.”

Op 25 maart organiseert Lions Club Heerlijk Mechelen opnieuw een actie voor het goede doel. “We tonen Stapelgek van M voor en door Mechelaars in TheAtrium in de Dijlestad ten voordele van Make-A-Wish.”