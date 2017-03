Stationsstraat is bloemist rijker

Sint-Katelijne-Waver - Liesbeth Paredis maakte van haar hobby haar beroep en bouwde haar garage om tot Kasjpo, haar splinternieuwe bloemenwinkel in de Stationsstraat in Sint-Katelijne-Waver.

“Ik ben al jaren creatief bezig met bloemen, maar vorig jaar startte ik bij Syntra met de professionele opleiding van florist en besloot ik mijn eigen webshop te openen”, vertelt Paredis, die ook nog halftijds in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth werkt als maatschappelijk assistente. “De webshop viel in de smaak en tijdens de kerstperiode organiseerde ik twee opendeurdagen om de klanten te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Door de grote belangstelling voor de opendeurdagen besloot ik samen met mijn man om onze garage om te vormen tot mijn eigen bloemenwinkel, genaamd Kasjpo.” ‘Kasjpo’ is een woordspeling op een ‘cache-pot’, oftewel een omhulsel voor een bloempot. Via haar webshop levert de kersverse bloemiste bloemen aan huis in Katelijne, Lier, Mechelen, Bonheiden, Putte en Duffel.

Geschenk

“In de omgeving zijn er nogal wat andere floristen, maar ik wil me vooral onderscheiden door wat ‘zottere’ en creatievere bloemstukken op maat aan te bieden voor jong en oud”, legt Paredis uit. “Aangezien ik de zaak in bijberoep uitbaat, zijn we op woensdagavond, donderdagvoormiddag, vrijdagnamiddag en zaterdag geopend.” Om de opening te vieren krijgen klanten heel de maand maart bij elke aankoop van 25 euro een geschenk.