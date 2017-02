Onzekerheid over plannen met stationsgebouw

Sint-Katelijne-Waver - De gemeente Sint-Katelijne-Waver wil de stationsbuurt een opfrisbeurt geven en wenst hiervoor een beroep te doen op de diensten van een studiebureau. De visie van de NMBS op de toekomst van hun oude spoorweggebouw dreigt dit plan echter te doorkruisen. “Er zijn plannen om het stationsgebouw af te breken en er een fietsenstalling in de plaats te zetten”, zegt woordvoerder van de NMBS Bart Crols.

Het verlaten stationsgebouw, gecombineerd met veel leegstand in de buurt, ongelukkig neergepote glascontainers en verwaarloosde infoborden geven de buurt onder de spoorwegbrug van de Stationsstraat een desolate indruk. “Het hoofdgebouw dat beheerd wordt door de NMBS staat al jaren te verkommeren”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders).

“De potentiële kopers staan blijkbaar dan ook niet in de rij aan te schuiven om het pand over te nemen. Dat is jammer, want het gebouw en de omgeving hebben naar onze mening erg veel potentieel. Daarom duiden we een studiebureau aan om een masterplan voor de heropleving van de stationsomgeving op te stellen”, klinkt het.

Fietsenstalling

Maar volgens Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, gaat het stationsgebouw zelf binnen twee jaar waarschijnlijk tegen de vlakte. “Enkele maanden geleden had de NMBS nog contact met de gemeente, maar zij hadden er ook geen invulling voor. Dus werden er plannen opgesteld om het gebouw af te breken en er een overdekte fietsenstalling in de plaats te laten komen, wat natuurlijk naast het treinverkeer ook een belangrijk aspect is voor de mobiliteit." Schepen Ongena was naar eigen zeggen nog niet op de hoogte gebracht van de nieuwe plannen van de NMBS. “Dit wordt ongetwijfeld opgevolgd en meegenomen in de studieopdracht”, reageert hij.