Meer tijd voor publiekszwemmen Michielsbad

Sint-Katelijne-Waver - Het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) van Sint-Katelijne-Waver keurde een aanpassing van de uren voor publiekszwemmen in het Michielsbad goed waardoor de openingsuren van het zwembad vanaf 1 april veranderen.

“In heel Vlaanderen heerst een tekort aan zwemuren om kinderen te leren zwemmen, en onze gemeente was geen uitzondering”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Daarnaast bleken de huidige publieksuren niet helemaal overeen te komen met de noden van de zwemmers. We gingen met de uitbaters van het Michielsbad in de Clemenceaustraat rond de tafel zitten om te kijken hoe we dit konden aanpakken.”

Extra vier en half uur zwemtijd

Uit deze gesprekken bleek dat de uren publiekszwemmen ’s middags meer succes kennen dan die van ’s avonds en werd beslist om bijvoorbeeld het uur publiekszwemmen van donderdagavond naar de middag te verplaatsen. Zaterdagnamiddag zal het zwembad een halfuur vroeger sluiten en neemt de zwemschool twee uren over van de duikschool. “Door deze veranderingen heeft de zwemschool nu wekelijks vier en een half uur meer tijd om kinderen te leren zwemmen, wat natuurlijk goed nieuws is", klinkt het.