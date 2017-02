Landelijke Gilde Driekoningen dropt wandelaars

Sint-Katelijne-Waver - De Katelijnse vereniging Landelijke Gilde Driekoningen organiseerde zaterdag naar jaarlijkse gewoonte een droppingsactiviteit.

“Elk jaar kiezen we een andere locatie voor deze avondwandeling, en deze editie vertrokken we aan de parochiezaal in Beerzel”, zei de organisatie. Tijdens de wandeling met 'sluipspel' konden deelnemers halt houden bij verschillende drankenstandjes. “En de sfeer zat er goed in. Na de avontuurlijke tocht kwamen de wandelaars terug naar de zaal waar ze zich vervolgens konden verwarmen aan een lekkere spaghetti of een drankje.”