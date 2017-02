Glas op hondenweide wordt aangepakt

Sint-Katelijne-Waver - Vorige maand ontving het bestuur van Sint-Katelijne-Waver verschillende klachten over glasscherven en bakstenen op de nieuwe hondenweide aan het kerkhof in de Elzestraat.

Het gemeentebestuur beloofde om de zaak grondig te onderzoeken. “En dat hebben we gedaan”, zegt schepen van Dierenwelzijn An Coen (N-VA). “Vroeger deed de site dienst als stort waardoor er glas en steenafval in de grond is gedrongen. We hebben de situatie geëvalueerd en plaatsten gisteren dranghekken rondom de ‘gevarenzone’ waar bomen staan. De plasweide is eveneens voor een groot deel afgebakend”, klinkt het.

Graszoden

“Het is de bedoeling dat we eind maart of begin april, wanneer de vrieskou hopelijk over is, dikke rollen graszoden gaan leggen om ervoor te zorgen dat het glas niet terug naar boven kan komen. Tot dan blijft de zone afgeschermd.”