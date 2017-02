Inwoners kijken plannen Borgerstein in

Sint-Katelijne-Waver - Dinsdagavond vond in het Katelijnse gemeentehuis een infomoment plaats rond de herbestemming van de Borgersteinsite. De reacties van de aanwezige buurtbewoners waren gemengd.

“Ons voorstel zorgt ervoor dat het imposante gebouw voor verschillende functies gebruikt kan worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Joris De Pauw (N-VA). “Het is niet de bedoeling dat er ‘alleen’ een hotel in komt, maar wel een combinatie van bijvoorbeeld een hotel, appartementen en een buurtwinkel. Het is een en-en-verhaal”, klinkt het.

Verdeelde meningen

Kevin Vinckx uit de nabijgelegen Oudestraat is bij inzage van het ruimtelijk uitvoeringsplan vooral bezorgd over de mobiliteit. “Na vanavond zijn we niet echt gerustgesteld. We hebben nu al erg veel last van sluipverkeer en vrezen dat dit met de nieuwe invulling van het gebouw en met een toename van het aantal mensen alleen maar erger zal worden. Ook het project van de Maenhoevevelden zal een impact hebben op het verkeer”, klinkt het.

Ook vier buurtbewoners van de aanliggende Berkelei kwamen de plannen inkijken. “We vinden het op zich een fantastisch initiatief voor de mensen van Borgerstein, maar zijn toch ook wat onzeker over het toenemende verkeer. Daarnaast zijn we bezorgd over onze privacy aangezien er voor onze huizen nu een gebouw met twee verdiepingen zal komen."

Meer leefbaarheid

Wim Jorge van krantenwinkel Den Hoek op Ijzerenveld, vlakbij het woonzorgcentrum Borgerstein gelegen, ziet het project positief in. “Ik vermoed dat de nieuwe faciliteiten de buurt kunnen doen heropleven. Momenteel behoren we tot de 'buitenwijk' en besteedt het bestuur vooral aandacht aan het centrum, maar daar komt dus hopelijk verandering in”, meent Jorge. “Ik ben blij dat het pand gerenoveerd wordt, in plaats van afgebroken.”