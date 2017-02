Midzeelhoeve wil scoren met wafelburger

Sint-Katelijne-Waver - In november vorig jaar sleepte de Katelijnse Midzeelhoeve de prijs voor Ambassadeur in de Horeca Awards al in de wacht, maar nu doet het ook een gooi naar de titel van ‘Kooktalent van Vlaanderen’ in de categorie ‘recept’. “Maar daarvoor hebben we de hulp van het publiek nodig”, klinkt het.

“Het doel van deze wedstrijd is het origineelste en beste recept in de prijzen doen vallen, en daarom vonden we dat we zeker en vast moesten deelnemen met onze wafelburger”, zeggen uitbaters Christine De Backer en Mario De Middelaer. “De burger van Angus-vlees gecombineerd met een Brusselse wafel zonder suiker en met een mix aan kruiden bevat tomaat, verse ui, gesmolten kaas en Baconsaus. Gegrilde mais en een vers slaatje maken het gerecht compleet”, klinkt het.

Het publiek kan nog stemmen tot en met 15 februari via de website van 'Het (kook)talent van Vlaanderen'. “We zijn de enige zaak in de wijde omgeving van Mechelen die deelneemt en we zouden het enorm leuk vinden om deze publieksprijs in de wacht te slepen”, meent het koppel. Op 27 februari wordt de uitslag bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Hospitality in Schelle.