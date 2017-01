Honinghoeve doet aan community-supported agriculture

Sint-Katelijne-Waver - Dit jaar startte Jana Liekens (27) de tweede boerderij in Sint-Katelijne-Waver op waar aan community-supported agriculture wordt gedaan. In de Honinghoeve in de Goorboslei kunnen inwoners aandelen kopen in ruil voor groenten en honingkasten huren in ruil voor honing.

In de Honinghoeve wordt het principe van CSA (community-supported agriculture) toegepast, ook wel gemeenschapslandbouw genoemd. “Dit houdt in dat mensen aandelen kunnen kopen voor onze duurzame, lokale en seizoensgebonden groenten voor 365 euro per jaar”, vertelt Liekens. “In ruil voor dit aandeel krijgen onze klanten wekelijks een groentepakket dat ze hier op de hoeve kunnen komen ophalen.”

“We schatten de opbrengst van de groenten, uiteraard afhangend van verschillende factoren zoals weersomstandigheden, op ongeveer 150 kilogram groenten per aandeel”, licht Liekens toe.

Bijen

Daarnaast heeft Liekens ook negen honingkasten die ze wil verhuren. De huurders krijgen dan de helft van de honingopbrengst. “Ik ben al vier jaar imker en vind het een geweldige bezigheid. Bij ons nieuwe concept is het de bedoeling dat mensen de gehuurde honingkast met 40.000 bijen in hun tuin zetten. In hun tuin gaan de bijen dan op zoek naar nectar, waar ze honing van maken. Eens om de twee weken kom ik de bijenkasten verzorgen”, legt Liekens uit. “Aangezien ik hiervoor tot bij de mensen thuis kom, is het de bedoeling dat deze huurders in onze regio wonen.”