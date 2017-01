Leerlingen conservatorium geven concert

Sint-Katelijne-Waver - De leerlingen van afdeling Sint-Katelijne-Waver van het Conservatorium organiseren op zaterdag 4 februari hun jaarlijkse concerthappening.

“Het Conservatorium bestaat dit jaar maar liefst 175 jaar en daarom is het thema ‘Feest’”, zegt directeur Tom van den Eynde. “Zowel muziek (piano, saxofoon, klarinet en veel meer), dans als woord zal aan bod komen en zal worden opgevoerd door een selectie van 150 deelnemers van de in totaal 209 leerlingen." Ook het ensemble Musikaje van jonge muzikanten van de Koninklijke Harmonie de Verenigde Sint-Katarinavrienden, komt optreden. "We willen als conservatorium dus zeker inzetten op de samenwerking met andere verenigingen”, zegt van den Eynde nog. Geïnteresseerden zijn welkom in de Cryptezaal in het Sint-Ursula-Instituut (Bosstraat) op zaterdag 4 februari om 15 uur. De toegang is gratis.