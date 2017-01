“Een eer om in zo’n mooi gebouw te exposeren”

Sint-Katelijne-Waver - In het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver vond gisteravond, vrijdag, een vernissage voor de tentoonstelling ‘Magie van cirkel, driehoek en vierkant’ van kunstenares Lut De Rudder plaats. “Ik voel me vereerd om in zo’n mooi gemeentehuis te mogen exposeren”, zegt ze.

“Ik ben jarenlang aan de slag geweest als criminologe in Leuven, maar vanaf mijn pensioen was ik altijd creatief bezig met mijn handen”, vertelt de Werchterse kunstenares. “Ik kwam een tijdje geleden met kunstenares Christel Verstreken een tentoonstelling in het gemeentehuis bekijken en was onder de indruk van de architectuur en de mooie ruimte die het pand biedt.” Daarom stelde de kunstenares voor om er meer dan vijftig werken te mogen exposeren, met succes.

Doorheen het gemeentehuis zijn er verschillende thema’s terug te vinden. “Met basisvormen kunst creëren, heeft echt een effect op je gemoed. Een vierkant geeft bijvoorbeeld een soort rationele helderheid, een cirkel werkt eerder troostend en een driehoek splijtend en hard”, meent De Rudder.

Bezige bij

Een ander thema dat in deze expo terugkomt, is dat van ‘grenzen’, gekoppeld aan de thematiek van vluchtelingen. “Verder komt ook het concept ‘vogelvluchten’ voor. Dit kun je op een bepaalde manier bekijken als het verlaten van de aardse grens om de vrijheid te zoeken in de lucht. Via de wand met mijn ‘Dagboeknotities’ komt de bezoeker zelfs mijn eigen taal tegen.”

De Rudder is naar eigen zeggen verzot op Oost-Indische inkt en pennen en op het proces van creatie over het algemeen. “Als ik enkele dagen niets kan maken of tekenen, ervaar ik echte afkickverschijnselen. Ik blijf dus nog wel enige tijd aan de slag”, klinkt het. De tentoonstelling loopt nog tot 21 maart in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver.