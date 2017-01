Rayan en Thibo zijn eerste nieuwjaarskindjes in regio

Sint-Katelijne-Waver / Duffel / Bonheiden / Hulshout - Het eerste kindje uit onze regio dat in 2017 het levenslicht zag, is de kleine Rayan El Jardawi. Om 5 uur 51 kwam hij ter wereld in het AZ Sint-Maarten in Duffel. Daarna volgde Thibo Huyskens om half acht in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

“Rayan is al mijn derde kindje”, vertelt moeder Maryam Azaouach die in Duffel woont en Marokkaanse roots heeft. “Zijn broer Mohamed (5) en zusje Nada (3) zijn dan ook erg blij met de komst van hun kleine broer.” De start van het nieuwe jaar verliep voor Maryam niet van een leien dakje. “De bevalling duurde erg lang, maar ik ben erg blij dat we Rayan eindelijk mogen verwelkomen. Hij is een gezonde nieuwjaarsbaby van meer dan 4 kilo.”

Op de kraamafdeling van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden vonden we de kleine Thibo terug. Hij werd 's ochtends om half acht geboren. “Thibo is ons derde zoontje, en dat maakt hem het vierde viergeslacht van de familie Huyskens”, zeggen fiere ouders Bart Huyskens en Dorien Van Rompaey uit Westmeerbeek.

“Hij heeft twee broers, Mathis (4) en Thomas (2). Normaal zou hij pas op Driekoningen geboren worden, maar hij verkoos blijkbaar de eerste dag van het nieuwe jaar." Thibo’s nichtje, Linne Wyns, werd twee jaar geleden ook op 1 januari geboren in het Imeldaziekenhuis. "Nu hebben we twee Nieuwjaarskindjes in de familie”, klinkt het.